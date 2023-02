Juve, Allegri nervoso: "Le mie squadre vogliono l'1-0? Basta con queste ca**ate!"

QUI JUVE

© Getty Images Dopo il pareggio col Nantes, Massimiliano Allegri è una furia. "C'è una cosa sola che conta nel calcio, vincere - ha tuonato a fine partita ai microfoni di Sky Sport -. Le mie squadre vogliono vincere 1-0? Mi stufo a sentire dire queste ca**ate che dite. Ma chi è che vuole vincere 1-0? Non fatemi arrabbiare. Guardate quanti gol hanno fatto le mie squadre! Voi chiacchierate di niente, per me parlano i numeri. le mie squadre hanno avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Hanno sempre fatto dai 70 agli 80 gol". "Il rigore nel recupero? E' inutile parlare di fallo di mano, di rigore, di secondo cartellino giallo... - ha aggiunto analizzando la gara -. Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio tecnicamente nella velocità di palla".

"Dopo l'1-0 abbiamo smesso di giocare - ha continuato Allegri analizzando la gara -. Abbiamo fermato questa palla, andavamo troppo al rallentatore. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare". "Poi abbiamo preso l'1-1 dopo che potevamo fare il 2-0 su un contropiede e poi ci siamo riaccesi - ha aggiunto -. Abbiamo avuto la possibilità di andare sul 2-1, con diverse occasioni, però bisogna dare continuità soprattutto in queste partite dove c'era bisogno di segnare più gol". "E' inutile piangersi addosso perché non serve assolutamente a niente - ha proseguito il tecnico bianconero -. Dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia, ma ora dobbiamo pensare allo Spezia perché in campionato dobbiamo risalire la china".

Quanto all'azione del gol del pareggio preso in contropiede, Max ha le idee chiare. "Di Maria poteva tirare, ha tentato il dribbling, può capitare, però non si può far fare 80 metri e non fare un fallo -. Purtroppo è capitato perché in quel momento eravamo un po' usciti dalla partita, giocavamo a rallentatore con questi passaggi lenti, fermi, con questa palla. Quando abbiamo iniziato a far viaggiare la palla e a muoverci un po' di più siamo ritornati in campo".

"Come sta Chiesa? Forse è stato solo un contrasto, poi ha ripreso a giocare e a ha fatto buone cose - ha continuato Allegri -. Tutta la squadra quando c'era da giocare ha fatto bene, poi abbiamo sbagliato, Bremer è scivolato e loro hanno fatto anche un bel gol che non era semplice". Quanto al discorso qualificazione, Max resta positivo. "Dobbiamo essere fiduciosi per la partita di ritorno, perché sarà difficile lì, ma le qualità tecniche nostre sono molto importanti - ha spiegato -. Non è questione di gestire la palla... non è che la palla si gestisce andando a uno all'ora, tenendola ferma in un pezzettino di campo. Bisogna muoverla, spostarla velocemente e muoversi. Invece noi abbiamo tenuto troppo spesso la palla ferma, rotolava, ma non viaggiava, poi quando abbiamo iniziata a farla viaggiare abbiamo creato altre occasioni".