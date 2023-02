Europa League, Juventus-Nantes 1-1: Blas risponde a Vlahovic

JUVENTUS-NANTES 1-1

All'Allianz Stadium i bianconeri sbattono contro i pali e non vanno oltre il pareggio: nel recupero episodio molto dubbio su un tocco di mano in area di un difensore francese

LA PARTITA

La Juve non sfonda in Europa. Nemmeno in quella di seconda fascia. Dopo il girone disastroso in Champions, la squadra di Allegri si presenta in Europa League con un pareggio amaro nel primo round degli spareggi per accedere agli ottavi. Amaro sia per il risultato, sia per come è maturato nel finale. Un finale segnato da una decisione molto dubbia del direttore di gara su un tocco di mano di Centonze nell'area del Nantes. Tutto al netto di una prestazione della Juve buona in partenza, un passaggio a vuoto in mezzo alla gara, e giocata con tanta foga ma senza troppa lucidità negli ultimi minuti. Una prova in chiaroscuro che complica un po' i piani per il passaggio del turno, ma che lascia comunque ancora tutto aperto in vista del ritorno.

Contro il Nantes allo Stadium Allegri non rinuncia ai migliori e opta per un 3-5-2 a trazione anteriore con Chiesa, Vlahovic e Di Maria in campo insieme dall'inizio. Mossa a cui Kombouaré risponde coprendosi e impostando la gara sulle ripartenze. Alta e ordinata, in avvio è la Juve a prendere in mano il possesso e a fare la partita. Di Maria testa subito i riflessi di Lafont dal limite, poi il Fideo inventa per Chiesa e Vlahovic non perdona sull'assist di testa del numero 7 bianconero. Gol che sblocca il match e accende la gara. In vantaggio e in controllo, la Juve fa girare la palla e manovra in ampieza a caccia di varchi. A caccia di una reazione, il Nantes invece prova ad alzare il baricentro e a spingere a destra. Lafont prima si oppone ancora a un tiro da lontano di Di Maria, poi evita un autogol di Girotto. Dalle parti di Szczesny ci provano invece Blass e Centonze, ma la mira è imprecisa e il primo tempo si chiude su un'altra parata di Lafont su una punizione di Paredes.

La ripresa si apre con un contropiede sprecato da Vlahovic e Chiesa e un altro tiro dalla distanza del Fideo. Ma l'atteggiamento più aggressivo del Nantes e quello più passivo dei bianconeri cambia il match. Un colpo di testa di Sissoko finisce largo, poi Blas pareggia i conti in contropiede dopo un'ottima giocata di Mohamed. Gol che rimette tutto in equilibrio e infiamma la gara. Colpita in ripartenza, la Juve ha subito l'occasione di riportarsi avanti con Chiesa, ma il suo sinistro finisce clamorosamente prima contro la traversa e poi si stampa sul palo dopo aver rimbalzato sulla linea di porta. Occasione incredibile che porta ai primi cambi. A caccia di più cattiveria e spinta, Allegri fa entrare Kostic e Locatelli al posto di Fagioli e Paredes e passa al 3-4-3. In pressione, la Juve attacca con tanti uomini. Di Maria centra la traversa direttamente da calcio d'angolo, poi De Sciglio impegna Lafont di sinistro. Per l'assedio finale Allegri fa alzare dalla panchina anche Soulè, Cuadrado e Kean. Kombouaré invece fa entrare Mollet, Simon, Traore e Corchia. Cambi che mischiano un po' le carte, ma che non danno la svolta. Con le squadre lunghe, infatti, nell'ultimo quarto d'ora saltano un po' tutti gli schemi e si punta tutto sulle giocate individuali. Chiesa inventa per Danilo, ma il brasiliano spedisce alto al volo in area. Poi nel recupero l'ultima emozione con tanto di proteste bianconere. Nell'area del Nantes un difensore francese colpisce di mano su un colpo di testa di Bremer, ma l'arbitro Pinheiro segnala un fallo in attacco del centrale della Juve dopo aver rivisto l'azione al monitor a bordocampo. Decisione che lascia molti dubbi a tanto amaro in bocca alla Juve.



LE PAGELLE

Di Maria 7: agisce da play tra le linee toccando tantissimi palloni e incantando col suo sinistro. Deliziosa l'imbucata morbida per Chiesa nell'azione dell'1-0

Chiesa 7: corre, attacca la profondità, cerca l'uno contro uno e il dialogo nello stretto con Vlahovic. La gamba c'è, la fortuna meno (centra traversa, riga della porta e palo con un unico tiro). Impeccabile l'inserimento e l'assist per Vlahovic sull'azione dell'1-0.

Vlahovic 6,5: agisce in tandem con Chiesa al centro dell'attacco alternando incursioni in profondità e giocate spalle alla porta per far salire la squadra. Segna appoggiando in rete l'assist di Chiesa

Blas 6,5: partendo da destra riesce spesso a rendersi pericoloso col suo sinistro. Pareggia i conti sfruttando alla perfezione il contropiede innescato da Mohamed

Pallois 5: dovrebbe prendersi cura di Di Maria, ma arriva sempre in ritardo e il Fideo ha spazio e tempo per inventare calcio e innescare i compagni. In difficoltà anche sugli inserimenti di De Sciglio

Lafont 6,5: si oppone a Di Maria in almeno due occasioni, evita un autogol clamoroso di Girotto e disinnesca altre conclusioni velenose. Sul gol di Vlahovic non può fare nulla. Nella ripresa fortunato sui pali centrati da Di Maria e Chiesa



IL TABELLINO

JUVENTUS-NANTES 1-1

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 5,5; De Sciglio 5,5 (28' st Cuadrado 6), Fagioli 5,5 (18' st Locatelli 5,5), Paredes 5 (18' st Kostic 6,5), Rabiot 6, Di Maria 7 (28' st Soulè 5,5); Chiesa 7, Vlahovic 6,5 (41' st Kean sv).

A disp.: Pinsoglio, Crespi, Gatti, Bonucci, Rugani, Iling-Junior. All.: Allegri 6

Nantes (5-3-2): Lafont 6,5; Coco 5,5 (31' st Traore 6), Girotto 5, Pallois 5 (37' st Corchia 6), Castelletto 6 (43' st Guessand sv), Centonze 5,5; Chirivella 5,5 (31' st Mollet 6), Moutoussamy 6, Sissoko 6; Blas 6,5, Mohamed 6,5 (31' st Simon).

A disp.: Deschamps, Petric, Doucet, Diaz. All.: Kombouaré 6

Arbitro: Pinheiro (Por)

Marcatori: 13' Vlahovic (J), 15' st Blas (N)

Ammoniti: Chiesa, Danilo (J); Castelletto, Mohamed, Corchia (N)

Espulsi: -