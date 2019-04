Juve, Allegri: "Bella risposta, bravo Kean e per Ronaldo c'è fiducia"

06/04/2019

"Era importante vincere. La squadra ha dato una bella risposta. Adesso per lo scudetto manca una vittoria o un pareggio". Max Allegri commenta così il 2-1 della Juve sul Milan . "Primo tempo non bene, nella ripresa siamo stati più ordinati. Non avevamo la testa all'Ajax. Dybala arrabbiato? Giusto che lo sia, avevo bisogno di altri. Bravo Kean, ha fatto anche una bella esultanza. A Ronaldo ho detto di riposare. Per mercoledì c'è fiducia".

"Se metterò la sciarpa del Genoa? Fa caldo per la sciarpa... Nel primo tempo eravamo arrangiati, nel secondo ho visto buone trame di gioco - ha proseguito Allegri - Nel primo tempo sapevo che potevamo avere difficoltà con Alex Sandro terzo centrale, De Sciglio e Spinazzola, Bernardeschi mezzala. L'abbiamo risistemata e anche a livello fisico siamo migliorati". Ancora su Dybala dopo il cambio: "Tutti vogliono giocare, avevo bisogno di cambi. Veniva da un periodo in cui non giocava e si è allenato poco. Il gol dà fiducia, tutti i giorni si deve combattere e io devo fare meno danni possibile".



Kean ancora in gol: "E' molto bravo in questo, lasciamolo crescere. Se mercoledì gioca? Vediamo...". A ancora: "Quando arrangi la squadra qualche difficoltà la incontri. Ci siamo poi risistemati. Ci sono momenti in cui poi devi dare fiato, penso al povero Matuidi che ieri girovagava stanco. Non si può pretendere il 100% ogni secondo ogni giorno". Kean a gennaio poteva partire... "Abbiamo deciso con la società di tenerlo, perchè è il centravanti riserva di Mandzukic, anzi, con caratteristiche ancor più di attaccante di Mario visto che va in profondità. Aveva bisogno di stare qui per crescere".