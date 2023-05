John Elkann: "Momento difficile per la Juve, ho parlato con Allegri"

IL GIORNO DOPO

L'ad di Exor dopo il -10 e la sconfitta di Empoli: "Determinati ad affrontare le prossime partite per meritare l'Europa sul campo"

Il giorno dopo la penalizzazione che ha fatto sprofondare la Juventus al settimo posto in classifica, complice anche lo scivolone di Empoli , John Elkann ha ammesso che il momento è delicato, svelando di aver parlato con Allegri. "Il momento è difficile, in campo e fuori campo. La Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità. Ho parlato oggi con il nostro allenatore Massimiliano Allegri, sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le sue prossime partite per meritare l'Europa sul campo", le parole dell'amministratore delegato di Exor, a margine di un incontro all'Università Bocconi a Milano.

Vedi anche juventus Caso plusvalenze, la Juventus puntava a 5 punti di penalizzazione Con le sue parole, Elkann sembra voler rassicurare e stimolare la squadra in un momento così delicato. Ma vuole anche difendere i colori bianconeri e lo stesso Allegri, sempre più nel mirino della critica e dei tifosi. Indipendentemente dalle mosse legali, che la Juve intraprenderà nei prossimi giorni, la richiesta ai giocatori è sempre quella di difendere la posizione conquistata sul campo, che al momento vedrebbe i bianconeri secondi in classifica se non si tenesse conto del -10 inflitto dalla giustizia sportiva. Solo dopo, alla fine della stagione, si tireranno le conclusioni.