Caso plusvalenze, la Juventus puntava a 5 punti di penalizzazione

Prima della sentenza che ha decretato i 10 punti di penalizzazione in classifica, la Juventus aveva in mente due possibili esiti del processo sulle plusvalenze per potersi ritenere quantomeno soddisfatta. Il piano A prevedeva ovviamente il proscioglimento totale che però era divenuto molto improbabile visto che l'impianto accusatorio della Procura Figc, dopo la squalifica in giudicato (almeno in campo sportivo) dei vari Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, era stato sostanzialmente confermato. L'alternativa, scrive la Gazzetta dello Sport, portava a una penalizzazione di 5 punti che, secondo i legali juventini, sarebbe stata afflittiva sia dal punto di vista sportivo che - soprattutto - da quello economico.