Italia Independent e CR7 insieme

Italia Independent ha presentato la nuova collezione firmata CR7 Eyewear che vuole rappresentare sempre di più il mondo, il look e lo stile di Cristiano Ronaldo. Una release estremamente eterogenea ma, al tempo stesso, estremamente riconoscibile perché capace di raccontare, attraverso dettagli inconfondibili, il mondo di riferimento di Cristiano Ronaldo. L’uomo che va considerato – grazie agli innumerevoli record già conseguiti – un vero patrimonio del “pianeta calcio”, l’uomo che – attraverso sacrifici, dedizione, passione e ricerca continua del risultato - ha cambiato e sta cambiando la storia del calcio a livello mondiale. L’uomo che resterà nella memoria non solo per gli innumerevoli gol fatti ma anche per la firma personale che sta lasciando. Il campione, la Leggenda, in una parola…. CR7. Spensierata, divertente e originale, capace di abbinarsi con armonia ad ogni tipo di look, la nuova collezione CR7 Eyewear introduce – accanto alla modellistica sole - per la prima volta gli occhiali da vista. Due famiglie di prodotto accomunate da modelli unici ricchi di particolari volti a celebrare la Leggenda del calcio mondiale si distinguono per materiali, forme e colori.