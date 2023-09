Juventus, Pogba non molla: "Fino alla fine". Oggi gli esami per il problema muscolare

L'ATTESA

Nuovo stop per il centrocampista francese che a Empoli aveva ritrovato il gol, poi annullato.

Dalla gioia del gol ritrovato alla preoccupazione per il nuovo infortunio, la stagione di Paul Pogba non è iniziata nel migliore dei modi. La rete di Empoli è stata annullata per un fuorigioco di Vlahovic, ma soprattutto il francese ha sentito tirare dietro la gamba rischiando di ricadere nel vortice che, tra un infortunio e l'altro, lo intrappola ormai da diverse stagioni. Pogba sarà sottoposto a esami strumentali per capire la situazione, ma intanto sui social non molla: "Fino alla fine" ha postato.

Se è vero che spesso le stagioni nel calcio possono svoltare rapidamente dopo un singolo episodio, quello capitato a Pogba rischia di non essere un buon presagio in quella che avrebbe dovuto essere la stagione del suo rilancio dopo un campionato, lo scorso, passato interamente in infermeria. L'ingresso in campo a Empoli nella ripresa è stato buono e quel gol ritrovato con un destro di prima da fuori area aveva tutti i connotati per essere quel punto di svolta che tutti, Pogba in primis ma Allegri e tifosi subito dopo, invocano.

Invece oltre alla beffa è arrivato anche il danno. Non solo la rete è stata annullata e non per colpa del centrocampista francese, ma a fine partita il problema muscolare ha riportato i nuvoloni neri sopra la testa di Pogba. Agli esami strumentali il compito di stabilire l'entità dello stop del giocatore che su Instagram però ha voluto commentare: "Fino alla fine". Non molla Pogba.

