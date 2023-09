Juventus, tutti gli infortuni di Pogba: un calvario da più di 1000 giorni di stop

C'era una volta un centrocampista dominante, il prototipo del calciatore moderno in quel ruolo forte fisicamente e tecnicamente superdotato: il suo nome era Paul Pogba. Il futuro di cui il "Polpo" è stato precursore nella sua prima avventura alla Juventus adesso è già passato e quel giocatore che ha incantato l'Italia e l'Europa in pratica non si è più visto, se non a sprazzi, vittima di un fisico che si sta rivelando troppo fragile un infortunio dopo l'altro: nella carriera del 30enne Pogba sono già più di 1000 i giorni di infortunio e quasi 200, tra club e nazionale, le gare saltate. La maggior parte dal 2019 in poi, con Allegri ora in attesa di capire l'entità dell'ultimo stop a Empoli.