Infortunio per Cabal: lesione al bicipite femorale, tempi di recupero da valutare

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale con le condizioni del terzino sinistro
© Getty Images
Brutte notizie in casa Juventus: si ferma Juan Cabal, uscito al sedicesimo minuto della sfida di ieri contro i Villarreal. Come comunicato dalla Juventus, il terzino sinistro ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno da valutare nuovamente tra due settimane, ma la sensazione è che Cabal rimarrà fermo almeno fino al termine della sosta per le nazionali. Salta, perciò, la partita di domenica contro il Milan, ed è a rischio per le sfide contro Real Madrid (22 ottobre) e Lazio (28 ottobre). Di seguito il comunicato della Juventus:
Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.
Commenti (0)