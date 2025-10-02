Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Infortunio per Cabal: lesione al bicipite femorale, tempi di recupero da valutare

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale con le condizioni del terzino sinistro

02 Ott 2025 - 13:31
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie in casa Juventus: si ferma Juan Cabal, uscito al sedicesimo minuto della sfida di ieri contro i Villarreal. Come comunicato dalla Juventus, il terzino sinistro ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno da valutare nuovamente tra due settimane, ma la sensazione è che Cabal rimarrà fermo almeno fino al termine della sosta per le nazionali. Salta, perciò, la partita di domenica contro il Milan, ed è a rischio per le sfide contro Real Madrid (22 ottobre) e Lazio (28 ottobre). Di seguito il comunicato della Juventus: 

Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.

Leggi anche

Juve, una certezza e qualche dubbio verso il Milan: Koop è un problema, davanti si candida Vlahovic

juve
cabal
serie a
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:28
Ancelotti sperimenta

Ancelotti sperimenta

01:11
Fiorentina da riscatto

Fiorentina da riscatto

01:12
Il Bologna col Friburgo

Il Bologna col Friburgo

01:15
Roma di nuovo in Europa

Roma di nuovo in Europa

01:42
Domenica Juventus-Milan

Domenica Juventus-Milan

01:29
Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

I più visti di Juventus

La sforbiciata di Gatti non basta, Juve raggiunta al 90' dal Villarreal: indigesto l'ex Veiga

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Huijsen

Papà Huijsen e l'addio del figlio alla Juve: "Uno shock, Thiago Motta fu brutale"

Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio

Arrivabene: "Trattato come un criminale. Mai pentito di Vlahovic, i gol li ha sempre fatti"

Juve in Champions col mal di trasferta: dal Villarreal al Villarreal solo una vittoria nelle ultime 10

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:43
Lecce, contro il Parma out Morente
15:15
Italia U20, Nunziata: "Contro Cuba ci siamo complicati la vita da soli"
14:11
Serie B, Giudice Sportivo: 3 squalificati per una giornata
14:02
Arsenal, Arteta: "Gyokeres? Fa tutto ciò che chiediamo a un attaccante"
13:26
Rudi Garcia: "De Bruyne? Uno dei più forti, contento che abbia scelto Napoli"