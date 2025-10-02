Infortunio per Cabal: lesione al bicipite femorale, tempi di recupero da valutare

Brutte notizie in casa Juventus: si ferma Juan Cabal, uscito al sedicesimo minuto della sfida di ieri contro i Villarreal. Come comunicato dalla Juventus, il terzino sinistro ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno da valutare nuovamente tra due settimane, ma la sensazione è che Cabal rimarrà fermo almeno fino al termine della sosta per le nazionali. Salta, perciò, la partita di domenica contro il Milan, ed è a rischio per le sfide contro Real Madrid (22 ottobre) e Lazio (28 ottobre). Di seguito il comunicato della Juventus: