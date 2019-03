Impresa Juve, arrivano i complimenti anche da Buffon e dal... Napoli

13/03/2019

L'impresa della Juve ha raccolto i complimenti non solo di tanti tifosi bianconeri illustri, ma anche di qualche ex che ha cambiato casacca e addirittura di storici avversari. Come Gigi Buffon, uno che ha la Juve dentro e che dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid non lo ha nascosto, nonostante (come Marchisio) potesse avere un po' di dente avvelenato dopo l'addio la scorsa estate. "Complimenti a tutti! Un'impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!!", ha scritto su Instagram il portiere oggi al Psg, postando una foto dei suoi ex compagni festanti. Ma a sorprendere sono stati soprattutto gli applausi del Napoli, la prima delle rivali della Signora in Italia, che in passato non aveva mancato di sottolinare, anche in maniera ironica sui propri canali social, le sconfitte europee di Dybala e compagni. "Complimenti alla Juve. Una grande prestazione", è apparso sul proprio profilo Twitter subito al termine della gara di Champions. Un segnale bello e importante, che fa onore al Napoli, ma che forse non sarà piaciuto troppo ai tifosi azzurri.