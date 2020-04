Juventus, il papà di Higuain chiarisce: "Rispetterà il contratto"

LE PAROLE

La storia d'amore tra Gonzalo Higuain e la Juventus sembra destinata a durare ancora a lungo, almeno un anno e mezzo a giudicare dalle parole del papà del Pipita: "Tutto quello che si dice non è vero - ha dichiarato ai microfoni di “LM Nequen” - Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale".

Negli ultimi giorni, complice la decisione da parte dell'attaccante di restare in Argentina, dove si trova dallo scorso 19 marzo per stare vicino alla madre, le voci sul suo futuro si sono moltoplicate e addirittura si è parlato di un'ipotetica rescissione del contratto qualora il Pipita dovesse prolungare il proprio soggiorno in patria, ma questo è uno scenario che il padre dell'argentino, Jorge, ha smentito seccamente: "Gonzalo rimarrà alla Juventus. Quindi, dopo quel periodo, prenderà la decisione che riterrà più opportuna perché tornerà proprietario del cartellino. Questa è la realtà e ciò che accadrà, a meno di altri avvenimenti imprevisti. Ma in linea di massima non è sua intenzione lasciare quel club che ama molto, anche la gente lo adora".

