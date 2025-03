Giuntoli: "Tudor con noi fino al Mondiale per club, c'è volontà di proseguire insieme"

Prima della conferenza di presentazione di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus, Cristiano Giuntoli ha spiegato ai giornalisti presenti le motivazioni che hanno portato all'esonero di Thiago Motta e perché il club ha puntato sull'allenatore croato. "Volevo ringraziare Thiago Motta e tutto il suo staff per l'impegno profuso in questi mesi. Ho grande stima e rispetto per Thiago, spero possa fare l'allenatore a grandi livelli e gli auguro ogni bene - ha spiegato il Managing Director Football - Durante la pausa per le Nazionali, a mente fredda abbiamo analizzato l'andamento delle ultime sconfitte. La maniera in cui sono venute ci ha convinto a fare una sterzata per il bene della Juventus. Abbiamo subito puntato su Tudor, non solo per il suo passato alla Juventus che lo hanno fatto inserire velocemente nel contesto, ma per le sue qualità tecniche e umane".