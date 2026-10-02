Italia, Ahanor lascia il ritiro e va in Under 21 per cercare la qualificazione europea

Honest Ahanor, già tra gli esclusi di Roberto Mancini per il match di questa sera contro la Francia, ha lasciato il ritiro azzurro di Coverciano per raggiungere quello dell'Under 21. Il difensore del Crystal Palace, in prestito dall'Atalanta, darà così una mano al gruppo del ct Baldini che cerca ancora la qualificazione diretta agli Europei di categoria del 2027.
Lunedì la sfida alla Polonia e gli Azzurrini, per qualificarsi come primi e avere dunque il pass diretto, deve vincere con due gol di scarto. In caso contrario, dovrebbe battere la Polonia e sperare di essere la migliore tra le seconde qualificate. Senza questi due criteri, l'Under 21 dovrà disputare i playoff per l'accesso alla fase finale.