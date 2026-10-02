Italia, Ahanor lascia il ritiro e va in Under 21 per cercare la qualificazione europea

Lunedì la sfida alla Polonia e gli Azzurrini, per qualificarsi come primi e avere dunque il pass diretto, deve vincere con due gol di scarto. In caso contrario, dovrebbe battere la Polonia e sperare di essere la migliore tra le seconde qualificate. Senza questi due criteri, l'Under 21 dovrà disputare i playoff per l'accesso alla fase finale.