Van Dijk, contro la Grecia altro gol di testa: la statistica è incredibile

La partita di Nations League tra Olanda e Grecia, terminata 2-2, nasconde una statistica sorprendente legata a Van Dijk. Il difensore del Liverpool ha segnato il suo primo gol stagionale, che rappresenta la sua ventiduesima rete consecutiva di testa: nelle ultime quattro stagioni, su 23 gol totali, ha segnato solo una volta con i piedi. Con il suo gol al 59', il centrale oranje ha aperto la rimonta della sua Olanda, in quel momento sotto di due reti, prima del definitivo 2-2 firmato da Tijjani Reijnders. Una tendenza così marcata che ha scatenato l'ironia dei tifosi sui social: "Ditegli che si può segnare anche con i piedi!".