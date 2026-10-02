Van Dijk, contro la Grecia altro gol di testa: la statistica è incredibile

Il centrale olandese ha segnato l'ennesimo gol di testa

02 Ott 2026 - 10:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 3) VIRGIL VAN DIJK - dal Southampton al Liverpool per 84,65 milioni nel 2018 © Getty Images

 3) VIRGIL VAN DIJK - dal Southampton al Liverpool per 84,65 milioni nel 2018 © Getty Images

La partita di Nations League tra Olanda e Grecia, terminata 2-2, nasconde una statistica sorprendente legata a Van Dijk. Il difensore del Liverpool ha segnato il suo primo gol stagionale, che rappresenta la sua ventiduesima rete consecutiva di testa: nelle ultime quattro stagioni, su 23 gol totali, ha segnato solo una volta con i piedi. Con il suo gol al 59', il centrale oranje ha aperto la rimonta della sua Olanda, in quel momento sotto di due reti, prima del definitivo 2-2 firmato da Tijjani Reijnders. Una tendenza così marcata che ha scatenato l'ironia dei tifosi sui social: "Ditegli che si può segnare anche con i piedi!". 

van dijk
nations league

Ultimi video

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:42
Dembélé: "Match speciale"

Dembélé: "Match speciale"

02:19
Zidane: "Grazie Italia"

Zidane: "Grazie Italia"

01:40
Bastoni emozionato

Bastoni emozionato

02:02
Mancini lancia l'Italia

Mancini lancia l'Italia

01:34
MCH DZEKO MAGLIA GIGANTE MCH

Maglia gigante di Dzeko esposta a Sarajevo

01:01
MCH RITORNO NAZIONALE IN HOTEL PER SITO MCH

Italia, riposo dopo la rifinitura verso la Francia

00:44
MCH ITALIA USCITA HOTEL PER SITO MCH

Azzurri sereni e sorridenti verso la Francia

01:19
MCH BRASILE IN INDIA MCH

Il Brasile in India, tifosi impazziti: è ressa per Vinicius

00:55
DICH ESCLUSIVA ZHEGROVA PER SITO 02/10 SRV

Esclusiva Zhegrova: "Juventus meglio dell'Inter, sempre!"

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

01:43
DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

01:14
OTO MANCINI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Mancini: "Faremo qualche cambio, valutiamo Kean. Francia straordinaria"

01:15
OTO BASTONI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Bastoni: "Con la Francia sarà un grande partita e speriamo di godercela"

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

I più visti di Calcio

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:20
Amichevoli, Juve sotto con la Cremonese nel primo tempo
 Lorenzo Venuti
13:03
Ascoli, ufficiale l'arrivo del difensore Lorenzo Venuti
 Manchester City - 5,102 miliardi
12:35
Caso Manchester City, la nota della FA: "A rischio l'integrità del calcio. Valutiamo"
12:30
Juventus, la formazione ufficiale per l'amichevole contro la Cremonesee
12:25
Jesus Rodriguez inspiegabile: la Spagna vince 12-0 ma si fa espellere al 93'