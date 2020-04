Georgina parrucchiera per CR7: "State a casa e alla moda"

Da Madeira, tra famiglia e allenamento in palestra per mantenersi in forma in attesa della ripresa degli allenamenti, Cristiano Ronaldo continua a mandare messaggi per affrontare nel modo migliore l'emergenza coronavirus. Ed eccolo con la compagna Georgina in versione parrucchiera personale in un video pubblicato sui suoi social; "State a casa e restare alla moda #stayhomestaysafe".