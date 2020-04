Gaffe su Andrea Fortunato, Cuadrado si scusa

Il 25 aprile in casa Juventus non è mai un giorno come un altro e anche quest'anno la società bianconera ha voluto ricordare Andrea Fortunato, lo sfortunato ex terzino morto a 25 anni di leucemia. Nel post social di commemorazione però c'è stato anche lo scivolone di Juan Cuadrado che, evidentemente non informato, ha scherzato nei commenti taggando Rabiot e chiedendo se la foto fosse la sua, con tanto di faccine sorridenti. I tifosi della Juventus si sono risentiti ed è arrivato il post di scuse di Cuadrado: "Ho visto la foto senza leggere quello che era successo, chiedo scusa a tutti".