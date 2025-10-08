Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

Secondo i calcoli di Bloomberg, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio tra il 2002 e il 2023. Ha anche firmato un accordo decennale con Nike per quasi 18 milioni di dollari all'anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, aggiungendo oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio netto. Il suo trasferimento all'Al Nassr nel 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari all'anno in stipendi e bonus esenti da imposte, oltre a vantaggi come un bonus alla firma di 30 milioni di dollari. A giugno ha firmato un nuovo prolungamento del contratto con la squadra saudita che, a quanto si dice, vale più di 400 milioni di dollari.