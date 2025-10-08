Logo SportMediaset
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

Lo certifica Bloomberg: il patrimonio del portoghese stimato in 1,4 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di euro). Ma Messi prepara il nuovo pareggio...

08 Ott 2025 - 15:50

Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di euro). Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con sontuose sponsorizzazioni come quelle di Armani, Castrol e Nike, è arrivata dal prolungamento del contratto con l'Al Nassr, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

Secondo i calcoli di Bloomberg, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio tra il 2002 e il 2023. Ha anche firmato un accordo decennale con Nike per quasi 18 milioni di dollari all'anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, aggiungendo oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio netto. Il suo trasferimento all'Al Nassr nel 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari all'anno in stipendi e bonus esenti da imposte, oltre a vantaggi come un bonus alla firma di 30 milioni di dollari. A giugno ha firmato un nuovo prolungamento del contratto con la squadra saudita che, a quanto si dice, vale più di 400 milioni di dollari.

Per molto tempo CR7 e Lionel Messi hanno avuto patrimoni simili, ma nel 2023 le loro posizioni si sono drasticamente separate, con il trasferimento di Ronaldo nel Golfo e l'ingresso di Messi nell'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Tuttavia, l'argentino intascherà una quota del club statunitense una volta ritiratosi, un accordo che potrebbe portarlo di nuovo alla pari con il suo rivale di sempre.

Il patrimonio di Cristiano Ronaldo: stipendio, sponsorizzazioni e immobili

1 di 6
© instagram | Cristiano Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendi tra il 2002 e il 2023
