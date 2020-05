Felipe Melo non perdona Chiellini: "Le scuse non servono"

SU INSTAGRAM

Felipe Melo contro Giorgio Chiellini, secondo round. Dopo il botta e risposta di qualche giorno fa sui social, arrivano nuovi pesanti attacchi dal centrocampista brasiliano, che durante una diretta Instagram con l'ex compagno Frey ha nuovamente puntato il dito contro il capitano della Juventus: "Questo ragazzo qua ha un problema con me perché contro il Siena gli ho dato una testata, da quella volta non abbiamo più parlato, poi ha fatto questa roba del libro, non devo rispondere". Chiellini vs Balotelli: pace a Le Iene

"Ho già risposto - continua l'ex bianconero - Sono successe tante cose, non solo alla Juve, se devo parlare di tutto scrivo 10 libri, ma di cose importanti". Nel suo libro Chiellini aveva avuto parole molto dure anche per Mario Balotelli, con cui poi si è chiarito grazie all'intervento de Le Iene, ma Felipe Melo non vuole sentire scuse: "Ha detto che ha sbagliato a Balotelli? Il libro è lì, non si torna indietro. Non c'è bisogno di chiedere scusa a nessuno, uno fa quello che deve fare, poi si prende la responsabilità di quello che ha fatto. Le scuse non servono, lui ha detto quelle cose perchè le ha pensate bene".

"Senza questa polemica non venderebbe il libro: dovrebbe prendere esempio da Zanetti, che ha scritto il suo libro senza parlare della Juventus o di cose del genere" ha detto ancora il cdntrocampista del Palmeiras, che ha raccontato anche che il suo seguito sui social è molto aumentato dopo il botta e risposta con Chiellini: "Dopo questa cosa hanno iniziato a seguirmi su Instagram più di 30 mila persone".

