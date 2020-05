Chiellini, che bordate nell'autobiografia: "Balotelli persona negativa"

L'AUTOBIOGRAFIA

In campo Chiellini non fa mai sconti a nessuno. E nemmeno nella sua autobiografia "Io, Giorgio". Nel libro il capitano della Juve non usa infatti giri di parole per puntare il mirino contro Balotelli e Melo. "Mario è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo - si legge nel testo -. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi". "Uno anche peggio era Felipe: il peggio del peggio - prosegue il libro -. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia".

Parole pesanti, che lasciano poco spazio all'interpretazione. "Non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò - ha spiegato Chiellini a Repubblica -. Non sono il migliore amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile". "Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente - ha proseguito, rincarando la dose nei confronti di Balo e Melo -. Una volta va bene, se è ricorrente no".

"In campo viene fuori una parte di me che non esiste nella vita e che ho imparato a domare - ha aggiunto il difesore della Juve -. In campo 'odio' l'Inter, poi fuori si ride tutti insieme". "Il messaggio di Javier Zanetti dopo l’infortunio è quello che mi ha fatto più piacere", ha concluso Chiellini parlando della sua autobiografia, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione “Insuperabili”.