Fagioli e le scommesse: "Stavo 12 ore al cellulare, ho perso centinaia di migliaia di euro"

"Mi dicevo 'tanto non succede nulla'. Ogni tanto vincevo, ma pagavo le sconfitte di prima. Nel momento peggiore facevo anche 12 ore attaccato al telefono, passavano come fossero 2 o 3". Nicolò Fagioli, centrocampista 23enne della Juventus e della Nazionale, si racconta in un documentario su Prime che mostra il suo percorso dalla squalifica per scommesse fino al rientro in campo: "Ho iniziato a scommettere a 16 anni con gli amici come passatempo - confida Fagioli - Alla Cremonese, poi, rimasi fermo per Covid per circa un mese restando tanto tempo in casa e divenne tutto automatico".