Juve, Fagioli può essere la carta per Skriniar: contatti tra il Psg e il centrocampista

Che Milan Skriniar sia il primo obiettivo della Juventus per gennaio non è più un mistero. Giuntoli ha puntato il centrale slovacco, trovando forse la chiave per sbloccare una trattativa che si preannunciava in salita. Trattasi di Nicolò Fagioli, finito nel mirino del Psg. L'azzurro, questa è la vera novità, piace a Luis Campos e ci sarebbero già stati dei contatti come rivelato dalla Gazzetta. I bianconeri valutano l'ex Cremonese circa 25 milioni di euro.