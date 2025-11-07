Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
PARLA IL NUMERO 1

Elkann: "Pienamente impegnati per la Juventus, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"

Il presidente di Exor allontana le voci di una cessione del club all'assemblea degli azionisti

di Alberto Gasparri
07 Nov 2025 - 13:53

La Juventus non è in vendita. Almeno a giudicare dalle parole di John Elkann, presidente della holding Exor, in occasione dell'assemblea della società bianconera. "Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo. Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo management team, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club", ha detto Elkann.

Insomma, parole che confermano l'impegno della famiglia, allontanando le voci di una cessione, che si sono susseguite praticamente dall'addio di Andrea Agnelli.

Leggi anche

Juve-Vlahovic: si riaprono le porte per il rinnovo, ma è corsa contro il tempo. Chiellini decisivo

Spalletti vede quota 1000: la classifica degli allenatori con più punti in Serie A

1 di 9
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

juventus
elkann

Ultimi video

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

01:36
Le magie di Samardzic

Le magie di Samardzic

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

06:15
DICH BARNABA patron Lille DICH

Barnaba:""Jonathan David? Difficile giocare in una squadra che non sia plasmata attorno a lui"

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:52
DICH ALLEGRI SCUDETTO E CHAMPIONS DICH

Allegri: "Scudetto? L'obiettivo chiaro deve essere le prime 4"

01:13
DICH ALLEGRI SU GARA BRUTTA DICH

Allegri: "Sarà una gara non bella. Pulisic recuperato"

01:55
DICH MAROTTA ALLA BOCCONI DICH

Marotta: "San Siro sarà un stadio d'eccellenza. Opera storica"

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

I più visti di Juventus

Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro, Di Gregorio no

Vlahovic gioca e si muove da leader. Spalletti riparte dalla "vecchia" Juve, i nuovi tutti fuori

Vlahovic si sblocca, la Juve ancora no: Spalletti fermato sul pari dallo Sporting

Spalletti, il bicchiere è mezzo pieno: "Abbiamo fatto bene, ci toglieremo delle soddisfazioni"

Juve, novità Peter Silverstone: chi è il dirigente scozzese che dovrà potenziare il brand

Maturità, gol e prestazioni convincenti: così Vlahovic si è ripreso la Juventus

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Baroni: "Sentimento e coraggio, nel derby i valori del Torino"
13:18
Juve, Cerrato: "Inchiesta Uefa? No procedimento, ma acquisizione documenti"
13:12
Bologna, Immobile punta alla convocazione contro il Napoli
12:10
Torino in ansia per don Robella: il cappellano è grave dopo un incidente
11:50
Juventus, Ferrero: "Vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"