Elkann: "Pienamente impegnati per la Juventus, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"

La Juventus non è in vendita. Almeno a giudicare dalle parole di John Elkann, presidente della holding Exor, in occasione dell'assemblea della società bianconera. "Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di controllo da oltre un secolo. Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo management team, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club", ha detto Elkann.