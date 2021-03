Elkann: "Decennio Juve straordinario, ora la squadra si sta ringiovanendo"

John Elkann prova a riportare un po' di sereno e obiettività in casa Juve dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Siamo molto fortunati come generazione, con 9 scudetti di fila, che hanno battuto quei cinque scudetti di fila che mio nonno ricordava da bambino. Quanto ottenuto in questo decennio è straordinario", ha detto il presidente di Exor e Stellantis, parlando dei risultati ottenuti dai bianconeri alla vigilia dei 100 anni dalla nascita del nonno Gianni Agnelli.