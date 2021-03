Cristiano Ronaldo deluso dalla Juve e il futuro incerto

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora scritto. Anzi, per meglio dire, è tutto da scrivere e si dovrà vedere se sarà o meno a Torino. La maglia della Juventus indosso potrebbe presto essere un ricordo, ma prima ci sono tanti discorsi da fare. CR7 non è contento di questa Juve, questo lo si è capito anche dopo il silenzio post eliminazione Champions League da parte del Porto. Non una parola in tv, come ci si aspetta sempre da un leader, e non una parola (o meglio) post sui social. Il secondo addio consecutivo agli ottavi è stata una mazzata per tutti, anche e soprattutto a livello di immagine e di portafoglio. Cristiano, filtra dal suo entourage come riporta la Gazzetta dello Sport, ritiene questa squadra non all'altezza.

lapresse