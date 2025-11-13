Stankovic perde la testa: insulta il giornalista russo in italiano e si dimette dallo Spartak Mosca

Risponde alla domanda in inglese, ma poi si infervora usando l'italiano: la domanda non è stata graditissima…
Dejan Stankovic su tutte le furie. L'ex Inter, fino a ieri allenatore dello Spartak Mosca, si è reso protagonista di un'intervista diventata virale. Il serbo ha preso malissimo le domande ricevuto nel post partita da un giornalista russo tanto da interrompere l'intervista in inglese per esplodere in italiano contro il suo interlocutore: "Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato? Chi abbiamo sostituito? Non sai niente, sai solo dire le caz**te, tu come gli altri non sapete niente, solo commento sull'arbitro". Dopo lo sfogo il tecnico ha disertato la conferenza stampa e ha rassegnato le sue dimissioni al club russo.
Di seguito il comunicato ufficiale dello Spartak: "L'FC Spartak Mosca e l'allenatore Dejan Stankovic hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione. L'allenatore serbo era alla guida dello Spartak dalla scorsa estate. I rosso-bianchi hanno chiuso al quarto posto il campionato russo 2024/25. Nella Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato a un punto dalla finale allo stadio Luzhniki. I rosso-bianchi sono attualmente al sesto posto nella classifica della Premier League russa, cosa che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per le loro future carriere".