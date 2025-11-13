Stankovic perde la testa: insulta il giornalista russo in italiano e si dimette dallo Spartak Mosca

Di seguito il comunicato ufficiale dello Spartak: "L'FC Spartak Mosca e l'allenatore Dejan Stankovic hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione. L'allenatore serbo era alla guida dello Spartak dalla scorsa estate. I rosso-bianchi hanno chiuso al quarto posto il campionato russo 2024/25. Nella Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato a un punto dalla finale allo stadio Luzhniki. I rosso-bianchi sono attualmente al sesto posto nella classifica della Premier League russa, cosa che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per le loro future carriere".