Dybala compie gli anni, auguri social dalla Juve: il regalo è il rinnovo

Paulo Dybala compie 28 anni e in casa Juve è grande festa. Un po' per le buone notizie che arrivano dal ritiro dell'Argentina sulle condizioni del numero 10 bianconero e un po' anche per l'ottimismo sul rinnovo del contratto. Da un punto di vista fisico Paulo ha riportato solo un affaticamento al polpaccio e al suo rientro in Italia dovrebbe essere subito a disposizione di Allegri. Per quanto riguarda il prolungamento, invece, la fumata bianca sembra sempre più vicina e la firma potrebbe arrivare già a fine mese. Una sorta di "regalo di compleanno" speciale per Dybala.

Getty Images