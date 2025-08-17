Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Thuram: "Bene giocare col caldo, io non sono ancora al 100%"

17 Ago 2025 - 11:06

In gol nel corso dell'amichevole tra Inter e Olympiacos, Marcus Thuram ha fatto il punto sul pre-campionato dei nerazzurri: "Siamo ancora stanchi dalle dure settimane di lavoro della preparazione, ma va bene giocare con questo caldo perché ci prepara all'esordio in campionato - le parole dell'attaccante francese a Inter Tv -. Con l'Olympiacos abbiamo vinto senza subire gol ed era il nostro obiettivo, siamo felici. Non sono ancora al 100% ma sto lavorando per cercare la migliore forma. I tifosi qui a Bari sono stati straordinari, sembrava di stare a San Siro. È stato bellissimo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

07:57
Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

03:19
HL BOLOGNA-OFI CRETA 17/8 MCH

Bologna-Ofi Creta 2-4: gli highlights

06:17
Inzaghi: "Contento per la personalità"

Inzaghi: "Contento per la personalità"

02:29
La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

06:16
Nicola: "Non siamo al completo"

Nicola: "Non siamo al completo"

02:31
Bardi: "Pubblico incredibile"

Bardi: "Pubblico incredibile"

00:27
Il calendario di domenica 17 agosto

Il calendario di domenica 17 agosto

10:10
Pisacane: "È stato bello vincere così"

Pisacane: "È stato bello vincere così"

02:39
Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

02:08
Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

02:42
Tiritiello: "Grande orgoglio"

Tiritiello: "Grande orgoglio"

02:27
Chiappella: "Ne usciamo rafforzati"

Chiappella: "Ne usciamo rafforzati"

06:39
Inzaghi: "Giocare così è di buon auspicio"

Inzaghi: "Giocare così è di buon auspicio"

02:59
Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

04:17
Nicola: "Ho visto degli aspetti positivi"

Nicola: "Ho visto degli aspetti positivi"

07:57
Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

I più visti di Calcio

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:41
Messi, rientro show dopo l'infortunio: gol e assist nella vittoria di Miami
12:12
Inter, non solo Calhanoglu: col Torino è out anche Pio Esposito
11:06
Sofia Cantore nella storia: segna al debutto negli Usa, è la prima italiana
11:06
Inter, Thuram: "Bene giocare col caldo, io non sono ancora al 100%"
10:11
Fabregas deluso: "Se giochiamo così con la Lazio sarà dura"