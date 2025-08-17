Inter, Thuram: "Bene giocare col caldo, io non sono ancora al 100%"

In gol nel corso dell'amichevole tra Inter e Olympiacos, Marcus Thuram ha fatto il punto sul pre-campionato dei nerazzurri: "Siamo ancora stanchi dalle dure settimane di lavoro della preparazione, ma va bene giocare con questo caldo perché ci prepara all'esordio in campionato - le parole dell'attaccante francese a Inter Tv -. Con l'Olympiacos abbiamo vinto senza subire gol ed era il nostro obiettivo, siamo felici. Non sono ancora al 100% ma sto lavorando per cercare la migliore forma. I tifosi qui a Bari sono stati straordinari, sembrava di stare a San Siro. È stato bellissimo