Fabregas deluso: "Se giochiamo così con la Lazio sarà dura"

Cesc Fabregas ha parlato così dopo la vittoria in Coppa Italia con il Sudtirol: "Nei primi venti minuti il Sudtirol ci ha messo in difficoltà. Abbiamo ancora molto da lavorare, tanti nuovi giocatori che si vedono adattare e conoscere fra di loro. Se giochiamo così, nella prima di campionato contro la Lazio, non abbiamo molte chance. Di positivo prendo sicuramente il risultato, era da tempo che il Como non passava il primo turno di Coppa Italia". E sull'esordio di Morata: "Non doveva giocare, abbiamo appena iniziato il lavoro con lui. Ha fatto una buona partita per la sua condizione attuale".