Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fabregas deluso: "Se giochiamo così con la Lazio sarà dura"

17 Ago 2025 - 10:11

Cesc Fabregas ha parlato così dopo la vittoria in Coppa Italia con il Sudtirol: "Nei primi venti minuti il Sudtirol ci ha messo in difficoltà. Abbiamo ancora molto da lavorare, tanti nuovi giocatori che si vedono adattare e conoscere fra di loro. Se giochiamo così, nella prima di campionato contro la Lazio, non abbiamo molte chance. Di positivo prendo sicuramente il risultato, era da tempo che il Como non passava il primo turno di Coppa Italia". E sull'esordio di Morata: "Non doveva giocare, abbiamo appena iniziato il lavoro con lui. Ha fatto una buona partita per la sua condizione attuale". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

07:57
Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

03:19
HL BOLOGNA-OFI CRETA 17/8 MCH

Bologna-Ofi Creta 2-4: gli highlights

06:17
Inzaghi: "Contento per la personalità"

Inzaghi: "Contento per la personalità"

02:29
La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

06:16
Nicola: "Non siamo al completo"

Nicola: "Non siamo al completo"

02:31
Bardi: "Pubblico incredibile"

Bardi: "Pubblico incredibile"

00:27
Il calendario di domenica 17 agosto

Il calendario di domenica 17 agosto

10:10
Pisacane: "È stato bello vincere così"

Pisacane: "È stato bello vincere così"

02:39
Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

02:08
Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

02:42
Tiritiello: "Grande orgoglio"

Tiritiello: "Grande orgoglio"

02:27
Chiappella: "Ne usciamo rafforzati"

Chiappella: "Ne usciamo rafforzati"

06:39
Inzaghi: "Giocare così è di buon auspicio"

Inzaghi: "Giocare così è di buon auspicio"

02:59
Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

04:17
Nicola: "Ho visto degli aspetti positivi"

Nicola: "Ho visto degli aspetti positivi"

07:57
Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

I più visti di Calcio

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:41
Messi, rientro show dopo l'infortunio: gol e assist nella vittoria di Miami
12:12
Inter, non solo Calhanoglu: col Torino è out anche Pio Esposito
11:06
Sofia Cantore nella storia: segna al debutto negli Usa, è la prima italiana
11:06
Inter, Thuram: "Bene giocare col caldo, io non sono ancora al 100%"
10:11
Fabregas deluso: "Se giochiamo così con la Lazio sarà dura"