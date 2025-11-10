Dorotea Del Piero, doppietta con la Juve U17 sotto gli occhi di papà Alex

Del Piero all’Allianz Stadium, tifosi bianconeri in delirio: "Abbiamo bisogno di te"
La figlia dell'ex capitano bianconero in gol proprio nel giorno del compleanno del papà, presente in tribunadi Stefano Fiore
Il compleanno di Alessandro Del Piero (51 anni, ieri) è stato celebrato nel modo più dolce e sportivo possibile: grazie all'impresa in campo della figlia, Dorotea Del Piero. L'ex capitano bianconero, infatti, ha trascorso la mattinata al campo Valentino Mazzola di Trofarello, in tribuna, per assistere alla partita dell'Under 17 femminile della Juventus, in cui gioca la figlia Dorotea, contro l'U15 del Trofarello.
Dorotea Del Piero, tesserata con la Juve Women U17 e in campo con la maglia numero 7, si è rivelata la protagonista assoluta del match (vinto 1-7 dalle bianconere) con una doppietta: il primo gol è arrivato al termine di una bella triangolazione, conclusa con un diagonale sul secondo palo; il secondo sigillo è stato frutto dell'abilità di Dorotea, che ha sfruttato un errore della difesa avversaria.
Del Piero, nonostante volesse restare in incognito seguendo l'incontro con un cappellino in testa, non è riuscito a passare inosservato e ha accolto con un sorriso i tifosi e l'omaggio del tecnico avversario.
