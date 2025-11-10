Dorotea Del Piero, doppietta con la Juve U17 sotto gli occhi di papà Alex

Dorotea Del Piero, tesserata con la Juve Women U17 e in campo con la maglia numero 7, si è rivelata la protagonista assoluta del match (vinto 1-7 dalle bianconere) con una doppietta: il primo gol è arrivato al termine di una bella triangolazione, conclusa con un diagonale sul secondo palo; il secondo sigillo è stato frutto dell'abilità di Dorotea, che ha sfruttato un errore della difesa avversaria.