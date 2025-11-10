Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
talento di famiglia

Dorotea Del Piero, doppietta con la Juve U17 sotto gli occhi di papà Alex

La figlia dell'ex capitano bianconero in gol proprio nel giorno del compleanno del papà, presente in tribuna

di Stefano Fiore
10 Nov 2025 - 11:08

Il compleanno di Alessandro Del Piero (51 anni, ieri) è stato celebrato nel modo più dolce e sportivo possibile: grazie all'impresa in campo della figlia, Dorotea Del Piero. L'ex capitano bianconero, infatti, ha trascorso la mattinata al campo Valentino Mazzola di Trofarello, in tribuna, per assistere alla partita dell'Under 17 femminile della Juventus, in cui gioca la figlia Dorotea, contro l'U15 del Trofarello.

La doppietta che vale il regalo

 Dorotea Del Piero, tesserata con la Juve Women U17 e in campo con la maglia numero 7, si è rivelata la protagonista assoluta del match (vinto 1-7 dalle bianconere) con una doppietta: il primo gol è arrivato al termine di una bella triangolazione, conclusa con un diagonale sul secondo palo; il secondo sigillo è stato frutto dell'abilità di Dorotea, che ha sfruttato un errore della difesa avversaria.

Del Piero, nonostante volesse restare in incognito seguendo l'incontro con un cappellino in testa, non è riuscito a passare inosservato e ha accolto con un sorriso i tifosi e l'omaggio del tecnico avversario.

Del Piero all’Allianz Stadium, tifosi bianconeri in delirio: "Abbiamo bisogno di te"

1 di 8
© X
© X
© X

© X

© X

dorotea del piero
doppietta
alex del piero

Ultimi video

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

03:13
Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

01:24
MCH GAE-FEYENOORD 2-1 MCH

Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

00:22
CLIP DZEKO SALUTA DE ROSSI IN CONFERENZA 9/11 (PRESSING) SRV

De Rossi, che sorpresa! Dzeko blocca la conferenza per abbracciarlo

01:22
MCH AZ-PSV 1-5 MCH

Pokerissimo del Psv sull'AZ Alkmaar

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

I più visti di Juventus

Juve, novità Peter Silverstone: chi è il dirigente scozzese che dovrà potenziare il brand

Ritorno in Champions e cessione di calciatori: il bilancio della Juve fa scendere le perdite a 58 mln di euro

Di Gregorio super, Conceiçao dura un tempo, Zhegrova brilla e McKennie è ovunque

Elkann non molla la Juve: "Pienamente impegnati, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"

Del Piero compie 51 anni: la Juventus gli regala una torta col numero 10

Di Gregorio e Paleari ci mettono le mani: il derby della Mole finisce senza reti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:32
Roma: Gasperini perde Dovbyk per 4-6 settimane
12:04
Di Vaio: "Esaltazione in città, ma Bologna non è da scudetto"
11:11
Sarri e gli arbitri, la Lazio: "Non ha né influenzato la partita né il risultato finale"
11:09
Ottavio Bianchi: "Milan-Como in Australia? Mi viene da sorridere"
10:26
Ottavio Bianchi: "Inter più attrezzata, che sorpresa la Roma"