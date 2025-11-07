Juve, chi è Peter Silverstone: dovrà potenziare immagine e redditività del brand

La chiamata successiva è arrivata dal Newcastle, dove Silverstone ha giocato un ruolo chiave nel rinascimento commerciale del club. In qualità di Chief Commercial Officer, ha ridisegnato la strategia dei Magpies, portandoli a nuovi livelli di visibilità e redditività. Il suo capolavoro è stata la firma di uno dei contratti commerciali più importanti nella storia recente del club: l'accordo con Adidas, del valore di circa 30 milioni di sterline a stagione. Una mossa che ha rilanciato il marchio del Newcastle a livello globale.