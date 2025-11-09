Logo SportMediaset

la festa

Alessandro Del Piero compie 51 anni: la Juventus gli regala una torta col numero 10

La Juventus festeggia celebra Del Piero con messaggi e foto che ricordano il suo amore incondizionato per la maglia bianconera

di Stefano Fiore
09 Nov 2025 - 11:27

Alessandro Del Piero compie 51 anni e per milioni di tifosi della Juventus rimane il simbolo di un calcio fatto di classe, lealtà e amore incondizionato per la maglia. "Pinturicchio" continua a emozionare e a incidere sui giovani talenti, come dimostrano i tantissimi commenti sul profilo Instagram dell'ex capitano bianconero che ha festeggiato soffiando sulla classica candelina posta su una torta decorata col numero 10.

© instagram

© instagram

L'omaggio emozionante della Juventus

 Come ogni anno, la Juventus ha voluto rendere omaggio al suo numero 10 più iconico con un messaggio sui canali social ufficiali, semplice ma carico di significato: "Capitano, leggenda, simbolo. Tanti auguri Alex". Il club ha accompagnato il post con una foto evocativa: l’immagine dell’ultima partita di Del Piero allo Stadium, contro l’Atalanta, nel 2012. Quel pomeriggio, con il giro di campo e gli applausi infiniti, resta un ricordo indelebile per ogni juventino.

