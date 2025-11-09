Alessandro Del Piero compie 51 anni: la Juventus gli regala una torta col numero 10

Alessandro Del Piero compie 51 anni e per milioni di tifosi della Juventus rimane il simbolo di un calcio fatto di classe, lealtà e amore incondizionato per la maglia. "Pinturicchio" continua a emozionare e a incidere sui giovani talenti, come dimostrano i tantissimi commenti sul profilo Instagram dell'ex capitano bianconero che ha festeggiato soffiando sulla classica candelina posta su una torta decorata col numero 10.