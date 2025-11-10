Logo SportMediaset

Calcio

Elkann: "Spalletti deve portare la Juventus a vincere"

10 Nov 2025 - 12:56

"Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano". Così John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor, a margine della presentazione della partnerhip del gruppo auto con Milano Cortina, parla degli obiettivi della Juventus. Poi, in merito alla questione Tether, la società di criptovalute socio di minoranza del club nel cui cda ha di recente fatto entrare un suo rappresentante, Elkann sottolinea come "il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. Il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte. La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Il nostro rapporto è inossidabile; se uno pensa al 2006 è uno dei più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile e ne stiamo uscendo. Noi siamo aperti a chiunque è interessato alla Juventus, l'importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione", conclude.

14:35
Voeller 'vota' Roma: "Quest'anno tutto è possibile"
13:34
Cagliari, domani ripresa allenamenti senza nazionali
12:56
Elkann: "Spalletti deve portare la Juventus a vincere"
12:32
Roma: Gasperini perde Dovbyk per 4-6 settimane
12:04
Di Vaio: "Esaltazione in città, ma Bologna non è da scudetto"