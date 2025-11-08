Serie A, Juve-Torino 0-0: decisivi Di Gregorio e Paleari

LE STATISTICHE

Luciano Spalletti (1000) è il quinto allenatore a tagliare il traguardo dei 1000 punti in Serie A, dopo Giovanni Trapattoni, Nereo Rocco, Nils Liedholm e Massimiliano Allegri (contando sempre tre punti a vittoria e i successi a tavolino).

Juventus (20) e Torino (19 come il Parma) sono le due squadre che hanno pareggiato più partite nei cinque maggiori campionati europei nelle ultime due stagioni.

Juventus e Torino hanno pareggiato due derby di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002.

La Juventus (19 nel torneo in corso) ha conquistato meno di 20 punti dopo le prime 11 gare di un campionato di Serie A per la terza volta nelle ultime cinque stagioni, dopo che non era mai successo nelle cinque edizioni precedenti del torneo.

Il Torino ha pareggiato tre partite di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro con Paolo Vanoli in panchina).

Due degli ultimi quattro derby tra Juventus e Torino in Serie A sono terminati 0-0, tante volte quanti i 45 derby precedenti nella massima serie.

Era da ottobre 2001 (3-3) che il Torino non rimaneva imbattuto contro la Juventus nel girone di andata in Serie A.

Luciano Spalletti è il primo allenatore della Juventus a non vincere il suo primo derby contro il Torino in Serie A da Carlo Ancelotti (0-0 nel novembre 1999).

Solo contro l’Inter (65), la Juventus ha ottenuto più clean sheet che contro il Torino in Serie A (64).

Luciano Spalletti (66 anni e 246 giorni) è l’allenatore più anziano a guidare il suo primo derby contro il Torino sulla panchina della Juventus in Serie A; inoltre è solo il secondo tecnico nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95) a disputare i derby di Milano, Roma e Torino nella massima serie dopo Claudio Ranieri.

La Juventus non ha segnato in quattro delle ultime sei partite di Serie A, tante volte quante nelle 38 gare precedenti.