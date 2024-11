Difesa, muscoli e gruppo: la Juve si rialza e aspetta Koop e Vlahovic

Infine capitoli Koopmeiners e Vlahovic. Per quanto riguarda il primo, al netto delle qualità indiscusse del giocatore, l'impressione è che l'olandese abbia bisogno ancora di macinare chilometri in bianconero per tornare in condizione e riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Motta. Come dimostra il tris fallito nel finale, infatti, Teun non è ancora quel gioiello visto all'Atalanta e alla Juve mancano i sui lampi in verticale e i suoi gol. Gli stessi che mancano anche da Vlahovic. Contro l'Udinese Dusan ha lottato, corso e cercato di dare profondità, ma è riuscito a tirare in porta solo una volta in maniera pericolosa. Troppo poco in una gara fisica in cui avrebbe dovuto esaltarsi nei duelli con Bijol, fare la differenza e provare ad attaccare lo spazio con più cattiveria e decisione. A Udine la Juve è tornata in carreggiata, ma la strada è ancora lunga.