Serie A, Udinese-Juve 0-2: autogol di Okoye e rete di Savona

LE STATISTICHE

- Nessuna squadra ha vinto più gare esterne rispetto alla Juventus (tre) in questa Serie A (tre successi in trasferta anche per Inter e Napoli). Prima di oggi l’ultimo successo lontano da casa nella competizione era arrivato lo scorso 28 settembre (3-0 v Genoa).

- La Juventus ha vinto tre gare esterne di fila, senza subire reti, contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra marzo 2001 e marzo 2003 (tre anche in quel caso).

- La Juventus è l’unica squadra di questa Serie A a contare più di un giocatore nato dal 2003 in avanti con almeno due reti realizzate nel torneo: Nicolò Savona (due reti, classe 2003) e Kenan Yildiz (due reti, classe 2005).

- Nicolò Savona (marzo 2003) è il calciatore italiano più giovane tra quelli con almeno due reti segnate in questa Serie A.

- La Juventus (5V, 6N) è rimasta imbattuta nelle prime 11 gare stagionali di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2020/21 (5V, 6N anche in quel caso con Andrea Pirlo in panchina).

- L’Udinese ha perso cinque delle ultime sette gare di Serie A (2V), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 20 partite della competizione (7V, 8N).

- La Juventus è la squadra contro cui l’Udinese ha perso più partite in Serie A (69).

- Quella di Maduka Okoye è la seconda autorete a favore per la Juventus in questa Serie A dopo quella di Mario Gila contro la Lazio del 19 ottobre scorso; in generale nessuna squadra ha beneficiato di più autogol rispetto ai bianconeri in questo campionato (a quota due anche il Como).

- La Juventus è andata a segno in ognuna delle ultime 10 trasferte di Serie A contro l’Udinese: tra le squadre attualmente presenti nel torneo, solo contro l’Hellas Verona (12) i bianconeri vantano una striscia aperta di gare esterne con almeno un gol all’attivo più lunga.

- La Juventus è la squadra che ha raccolto più clean sheet nei cinque maggiori campionati europei in corso (otto).

- A partire dagli anni 2000, l’Udinese è la squadra contro cui la Juventus ha ottenuto più clean sheet esterni in Serie A (15).

- Quella di Maduka Okoye è la prima autorete concessa dall’Udinese in Serie A da Lautaro Giannetti contro la Lazio lo scorso 11 marzo.

- La Juventus ha colpito almeno due legni in una gara di Serie A per la seconda volta in questo campionato, contro il Como il 19 agosto il precedente; in generale solo il Cagliari (nove) conta più legni colpiti rispetto ai bianconeri (sette, come Atalanta, Parma e Roma) nel torneo in corso.