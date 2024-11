Juventus, Motta: "Una vittoria di squadra, Thuram mi è piaciuto moltissimo"

"Thuram? Mi è piaciuta moltissimo la sua partita, molto completa, molto attento nella fase difensiva e in più arrivando con grande qualità in attacco - ha proseguito Motta - Ha questa caratteristica che non solo giocando nella posizione ma anche portando palla è un ragazzo molto interessante. Oggi ha fatto un bel gol, ma devo sottolineare tutta la prestazione perché ha fatto insieme ai suoi compagni un'ottima partita". Sul mercato: "Quando arriverà il momento faremo la cosa migliore insieme per la squadra, questo è quello che cercheremo di fare nel momento giusto". E ancora in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo stati molto bene in campo, a partire dalla riaggressione che è stata fatta nel migliore dei modi. Adesso ci aspetta un calendario bellissimo". "Ci sono tante partite in questo mese di novembre - ha aggiunto - e i giocatori sono felici. Abbiamo una rosa con tanti giocatori buoni, che vogliono giocare tutti esprimendosi al meglio. Adesso sotto con il Lilla, che ha avuto un giorno di riposo più di noi. Sarà una gara interessante contro una formazione che gioca a viso aperto. Per il futuro potremo contare finalmente anche su Koopmeiners: è un giocatore speciale".