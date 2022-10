Juve, Di Maria fuori altri 20 giorni: lesione di basso grado al bicipite femorale

JUVE

L'argentino dovrebbe rientrare a ridosso dei Mondiali, forse in tempo per la sfida contro l'Inter del 6 novembre

Maccabi-Juventus, infortunio per Di Maria













Angel Di Maria si ferma ancora. Gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino al J-Medical hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Guaio muscolare che terrà il Fideo lontano dal campo per almeno altri venti giorni secondo quanto riporta il bollettino medico bianconero. L'ennesimo stop di un avvio di stagione travagliatissimo per l'ex Psg, che a questo punto dovrebbe rientrare a ridosso dei Mondiali dopo l'infortunio rimediato in Champions contro il Maccabi Haifa.

Calendario alla mano, l'argentino dovrebbe saltare sicuramente le sfide contro Torino, Empoli, Benfica, Lecce e PSG, e tentare il rientro per il big match del 6 novembre contro l'Inter. Un'assenza pesante da gestire per Allegri in vista del momento complicatissimo che stanno vivendo i bianconeri e del serratissimo tour de force prima dei Mondiali. Mondiali che a quanto pare non sembrerebbero dunque più a rischio per Di Maria, che dovrebbe avere il tempo necessario per rimettersi in condizione e presentarsi pronto in Qatar con la maglia dell'Argentina.

Per Di Maria, l'esito degli accertamenti al J-Medica ha confermato le prime impressioni dopo l'uscita dal campo contro il Maccabi Haifa, ma ha anche ridimensionato un po' l'entità dell'infortunio e i timori dell'argentino. Il Fideo non dovrà rimanere fermo per 40 giorni come si vociferava, ma potrà infatti tornare in campo sicuramente prima della sosta per i Mondiali.

Per l'esterno offensivo argentino si tratta del terzo stop forzato con la maglia della Juve. Oltre ai due turni di squalifica, infatti, in questo avvio di stagione Di Maria si era già dovuto fermare altre due volte per un problema all'adduttore sinistro. Guai muscolari che finora hanno consentito ad Allegri di utilizzarlo tra campionato e Champions soltanto per 330 minuti, mai per una gara intera. Troppo poco per un giocatore acquistato per fare la differenza e far fare il salto di qualità alla rosa.