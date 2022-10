Juve, infortunio Di Maria: costretto al cambio dopo 24 minuti

Altro infortunio in casa Juve: Angel Di Maria è stato costretto al cambio dopo 24 minuti nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Il Fideo si è fermato dopo uno scatto, tenendosi la parte posteriore della coscia destra: forse un problema al flessore. L'argentino ha capito subito la gravità del problema mettendosi la maglietta in bocca e dirigendosi verso la panchina, al suo posto è entrato Arkadiusz Milik. Di Maria in questa stagione aveva già saltato sei partite: quattro per infortunio (agli adduttori) e due di campionato per squalifica.