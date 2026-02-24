Juventus

"Figlio di p...." e minacce: Di Gregorio chiude i commenti su Instagram

Il portiere bianconero è finito nell'occhio del ciclone dopo gli errori contro Como e Inter 

24 Feb 2026 - 13:39
Michele Di Gregorio sta attraversando il periodo più difficile da quando è arrivato alla Juventus nell'estate del 2024. Il portiere bianconero arriva da prestazioni non troppo convincenti contro Como e Inter, con due errori che in entrambe le occasioni sono costati il gol del vantaggio degli avversari. 

Come purtroppo accade in questi casi, sui social si è andati nettamente oltre. Dopo la sconfitta con i lariani, l'ex Monza è stato costretto a chiudere i commenti del suo profilo Instagram dopo i numerosi insulti ricevuti nelle ultime settimane. Oltre alle offese nei suoi confronti, Di Gregorio ha dovuto fare i conti anche con delle minacce indirizzate ai suoi famigliari. 

Tuttosport evidenzia anche gli insulti ricevuti prima del calcio d'inizio contro il Como. Durante il riscaldamento, alcuni tifosi (se così possono essere definiti) gli avrebbero urlato "figlio di p....", oppure "interista" visto il suo passato nelle giovanili nerazzurre. 

Di Gregorio ha sì commesso alcuni errori, ma la situazione ha abbondantemente superato ogni limite, visto che il portiere non è comunque la causa del periodo negativo della Juventus. Anche Luciano Spalletti gli è stato vicino e non è da escludere un turno di riposo contro il Galatasaray per dargli una boccata d'ossigeno. 

Bremer e Yildiz lavorano in gruppo: c'è ottimismo. Perin spera. E occhio a Osimhen

