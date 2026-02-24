Roma, Gasp studia le mosse per la Juve: Venturino può essere titolare

24 Feb 2026 - 13:32
Domenica sera Roma-Juventus sarà una sfida importantissima per la corsa al quarto posto e Gasperini sta già studiando le mosse in vista del big match dell'Olimpico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso potrebbe far partire titolare Lorenzo Venturino. Con Dybala e Soulé a rischio forfait, il classe 2006 rappresenta una valida alternativa per l'attacco. L'impatto contro la Cremonese è stato convincente e Gasp potrebbe preferirlo a Zaragoza, ancora non inserito al meglio negli schemi della Roma. Per l'ex Genoa arriverebbe così il suo esordio da titolare in Serie A. 

