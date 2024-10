Di Gregorio: "Inter, nessun rancore. Alla Juventus sono felice"

Non è ancora del tutto certo di una maglia da titolare, al suo posto potrebbe giocare Perin che con lo Stoccarda ha dimostrato di essere in grande forma, ma per Michele Di Gregorio, scuola Inter, quella contro i nerazzurri è una partita speciale e il portiere della Juventus ne ha parlato nel corso di un'intervista a La Repubblica: "Non porto rancore - he detto l'ex Monza - L’Inter ha fatto per me qualcosa che non potrò mai dimenticare, starmi a vicino quando, a 13 anni, ho perso mio padre. Tornare? Non me lo sono mai veramente aspettato. Se però fosse successo avrei voluto farlo dalla porta principale. La comparsa non l’avrei mai fatta".