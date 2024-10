Juve, adesso devi anche rischiare: con l'Inter serve coraggio. Motta studia nuove soluzioni

Il ko con lo Stoccarda non ha cambiato i piani in casa Juventus. Thiago Motta, che al 90' si è assunto tutte le responsabilità, sta cercando di lavorare non solo sul campo ma anche sulla testa dei calciatori. Non a caso il tecnico italo-brasiliano ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la disfatta in Champions. All'orizzonte c'è la sfida con l'Inter, indubbiamente pesante da gestire sotto tanti aspetti. La rosa a disposizione è giovane, e c'è da fare i conti con i tanti infortuni. Forse troppi quando siamo solo a fine ottobre.