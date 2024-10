Terzo derby d'Italia per Guida: i precedenti con Inter e Juve

Nella stagione 2019/2020 vittoria della Juventus per 2-0 con i gol di Ramsey e Dybala, sulla panchina bianconera c'era Sarri su quella nerazzurra l’ex Antonio Conte. Il 26 novembre 2023, poco meno di un anno fa, il secondo incrocio sempre allo Stadium chiuso in parità, 1-1. Al gol di Vlahovic ha risposto Lautaro Martinez. Anche qui nessuna grande contestazione se non una moderata protesta bianconera per un contatto Darmian-Chiesa, non valutato falloso da arbitro e Var, all’inizio dell’azione che ha portato al pareggio.



In assoluto sono 26 i precedenti di Guida con la Juventus: 17 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte. Quattro in più gli incroci con l’Inter: 15 i successi, 9 i pareggi e 6 le sconfitte. Curiosamente in Serie A, nelle partite dirette da Guida, Juventus e Inter hanno raccolto entrambe 15 vittorie, domenica cercano il sedicesimo sigillo, mentre il direttore di gara, al primo derby d’Italia a San Siro, proverà a uscire dal campo, ancora una volta, senza dover fare i conti con critiche o recriminazioni.