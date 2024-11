Del Piero, messaggio alla Juve: "Chi ha fatto la storia deve essere nel club"

E parlando sempre di momenti complicati, Del Piero poi ha spiegato nel dettaglio la decisione nel 2011 di firmare il rinnovo di contratto con la Juve in bianco. "Quella decisione nasce da alcuni mesi difficili. La squadra andava male e si parlava tanto del mio contratto soprattutto dal punto di vista economico - ha raccontato -. Io avevo sempre sottolineato come non fosse quello il problema, probabilmente era fatto anche per mettermi un po' in cattiva luce. Per questo motivo ho poi annunciato pubblicamente che avrei firmato in bianco". "È una decisione che nasce però dal 2006 dopo la retrocessione in Serie B. Lì è iniziato un percorso che ci ha visto finire nel baratro, ma che io non volevo accettare - ha aggiunto -. Il mio desiderio era lasciare una Juve vincente come l'avevo trovata io nel 1993". "La mia idea in quel momento era quella di vincere ancora - ha proseguito -. Nel 2011 quindi ho firmato in bianco per togliere tutti i dubbi sul mio conto, le mie motivazioni erano solo legate al campo e al legame con la Juventus. Quello che mi è successo in 19 anni con quella maglia ha dell'incredibile".