Koopmeiners: "Tifo Juve da bambino, qui la storia dice che si prova sempre a vincere"

La determinazione estiva di Teun Koopmeiners nel volere la Juve nascondeva un motivo ben preciso: "Mi piace questo club sin da quando sono arrivato qui, è la squadra più importante in Italia e nel mondo. Non solo: tifo e seguo la Juve sin da quando ero bambino, adoravo Zidane. Essere qui è un sogno, quello che ho sempre inseguito. Tante volte in passato avevo detto alla mia fidanzata che il mio obiettivo era diventare un giocatore bianconero e ce l'ho fatto, poi da quando ho iniziato a vivere in Italia la mia ammirazione per la Juventus è pure cresciuta".