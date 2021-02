Cristiano Ronaldo compie 36 anni: un compleanno da record

AUGURI

Ronaldo compie 36 anni. Difficile potergli augurare qualcosa, così come deve essere molto complicato decidere cosa regalargli ma almeno questo non è un problema che ci compete. Cosa vuoi dire a uno che ha in bacheca 5 Champions League, altrettanti Palloni d'oro, 4 mondiali per club, titoli sparsi conquistati nei 3 più importanti campionati nazionali, ha segnato 762 gol in carriera (diventando uno dei più prolifici di tutti i tempi al netto del conteggio di quelli di Pelé, Bican e Romario), si sveglia ogni mattina di fianco a Georgina e può permettersi di farsi una gita in motoslitta durante il lockdown?

Niente, solo di continuare così. E continuare è proprio il verbo più appropriato, visto che per lui ogni partita è un modo per incrementare vittorie e record. Di certo i 36 anni non se li sente proprio e sta già parlando con la Juventus per prolungare la sua esperienza in bianconero. Gli auguri migliori, forse, sono quelli che arrivano dalla Spagna, con "As" che fa i conti delle due stagioni complete del Real Madrid senza di lui: i blancos hanno messo insieme 175 gol, mentre nelle due precedenti, con CR7, (2016-2017 e 2017-2018), sono arrivati alla cifra tonda di 300 (173+127). Nelle due e mezzo in bianconero, Cristiano ha segnato 87 reti. Nella prima è arrivato a 28, nella seconda a 37 e in quella in corso è già a 22. Insomma, non si può che augurargli di continuare così, magari prendendosi un altro Pallone d'oro (per raggiungere Messi) o un'altra Champions League, per diventare l'unico, con Gento, ad averne totalizzate 6 in carriera. Ma questo, forse, più che il suo è il sogno di ogni tifoso juventino...