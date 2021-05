Cristiano Ronaldo trasloca le sue supercar: addio vicino alla Juve?

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juve è sempre più un rebus. E non lo dicono solo i risultati sul campo dei bianconeri, ma anche un dettaglio che non è affatto passato inosservato a Torino. Secondo quanto si vede in un video di "Persemprecalcio.it", durante la notte CR7 ha infatti caricato le sue sette supercar su un camion di Rodo Cargo, una nota azienda di trasporti con sede a Lisbona.