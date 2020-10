Cristiano Ronaldo, allenamento con vista Mole in attesa di riabbracciare la Juventus

In attesa del via libera a tornare in campo, Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi da casa. Una seduta di cyclette nella sua residenza con vista Mole Antonelliana prima dell'esito del prossimo tampone che potrebbe dare indicazioni in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions, con la sfida contro il Barcellona sullo sfondo. Come sempre CR7 ha scelto il proprio profilo Instagram per condividere le proprie sedute casalinghe con fan e tifosi. Un'occasione per mostrare anche il nuovo look, che lo vede rasato quasi a zero.