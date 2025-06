La Juventus punta l'Al Ain: Kolo Muani davanti, in difesa si rivede Rugani. Dubbio Locatelli

I bianconeri hanno già affrontato la prima seduta di allenamento negli States. La squadra è blindata in un centro sportivo a White Sulphur Springs, in West Virginia, ed è proprio qui, lontano da occhi indiscreti, che Tudor sta preparando i suoi all'esordio con l'Al Ain. Secondo quello che filtra, i cambi rispetto alla formazione che ha vinto a Venezia saranno pochi. Si ripartirà infatti dal 3421, marchio di fabbrica del tecnico croato. In difesa è prevista qualche novità. Confermato Di Gregorio tra i pali, davanti a lui però cambierà il qualcosa: Kalulu rientra dopo aver perso la fine del campionato per squalifica, così come Federico Gatti, che ha recuperato dalla frattura al perone subita contro il Genoa. A chiudere il trio difensivo sarà, con ogni probabilità, Daniele Rugani: rientrato dal prestito all'Ajax, il centrale italiano potrebbe rivelarsi molto utile in un reparto in cui, viste le assenze di Bremer e Cabal e l'addio di Renato Veiga, le rotazioni sono molto ristrette. A proposito di Bremer, il centrale brasiliano si è rivisto in campo dopo la rottura del crociato: l'ex Torino ha svolto il riscaldamento con il gruppo, ma non di più. Il suo rientro infatti è previsto per l'inizio della prossima stagione.