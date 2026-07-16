Decreto sport, arriva lo stop ai magistrati nella giustizia sportiva

16 Lug 2026 - 17:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Lo prevede un emendamento al decreto legge Sport, presentato dal deputato di FI Pino Bicchielli e approvato durante l'esame in commissione Cultura alla Camera. Rispetto alla prima versione del testo, quella approvata è stata riformulata con l'inserimento del riferimento a magistrati tributari e militari. L'emendamento, a quanto si apprende, prevede che la novità si applicherà dal primo rinnovo degli organi di giustizia delle Federazioni, successivo all'entrata in vigore della legge.

Ultimi video

01:21
DICH ACERBI SU LAUTARO E MESSI 16/07 SRV

Acerbi: "Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che 'animali'…"

00:40
MAURO SU PIRLO CT SRV

Mauro, un sì a metà per Pirlo: "Andrebbe bene, ma Mancini..."

00:30
PANUCCI SU PIRLO CT MCH

Panucci: "Conosco Pirlo, farebbe molto bene. A Dubai lavoro straordinario""

01:38
DICH DRAGUSIN FIORENTINA 16/7 DICH

Dragusin: "Paratici decisivo, vorrei fermarmi a lungo a Firenze"

00:55
Inter, guarda il programma completo del ritiro in Germania

Inter, guarda il programma completo del ritiro in Germania

01:17
Juventus, ecco tutti gli impegni della tournée estiva

Juventus, ecco tutti gli impegni della tournée estiva

00:30
Juventus, Balzarini: "Ricorso Agnelli, importanti novità"

Juventus, Balzarini: "Ricorso Agnelli, importanti novità"

01:52
L'indispensabile Kalulu

L'indispensabile Kalulu

01:54
Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

02:07
Supermarket Milan

Supermarket Milan

01:32
Spalletti c'è, la Juve no

Spalletti c'è, la Juve no

02:13
Argentina, delirio totale

Argentina, delirio totale

01:52
Inter, viaggio nel ritiro

Inter, viaggio nel ritiro

01:42
Il jolly di Chivu

Il jolly di Chivu

01:05
RANOCCHIA SU PIRLO CT MCH

"Ranocchia: "Pirlo ct? Sì, ma si faccia presto"

01:21
DICH ACERBI SU LAUTARO E MESSI 16/07 SRV

Acerbi: "Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che 'animali'…"

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

DICH ATTA FIORENTINA SU PARAGONI DICH

Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""

MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

Quanto "pesa" Openda

Quanto "pesa" Openda

L'Al-Nassr ha pochi soldi

L'Al-Nassr ha pochi soldi

Roma, partenza con "Joya"

Roma, partenza con "Joya"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:37
Decreto sport, arriva lo stop ai magistrati nella giustizia sportiva
15:51
Milan, rinnovata la partnership con Msc Crociere: la nota
13:57
Plusvalenze Juve, Corte Ue: "Il giudice deve poter eliminare le sanzioni sportive"
13:18
Torino, a Pinzolo amichevoli senza tifosi: "Delusione e amarezza"
13:15
Genoa, 31 i convocati di De Rossi per il ritiro di Moena