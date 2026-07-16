Decreto sport, arriva lo stop ai magistrati nella giustizia sportiva

I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Lo prevede un emendamento al decreto legge Sport, presentato dal deputato di FI Pino Bicchielli e approvato durante l'esame in commissione Cultura alla Camera. Rispetto alla prima versione del testo, quella approvata è stata riformulata con l'inserimento del riferimento a magistrati tributari e militari. L'emendamento, a quanto si apprende, prevede che la novità si applicherà dal primo rinnovo degli organi di giustizia delle Federazioni, successivo all'entrata in vigore della legge.